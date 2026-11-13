香港首三季GDP增5.1%　全年實質增長預測上調至4.8%

政府公布今年第三季本地生產總值（GDP）為5.2%，與預估數字相同；以今年首三季合計，實質本地生產總值按年增長5.1%。政府繼8月後，再上調全年實質經濟增長預測至4.8%。

政府經濟顧問范婉兒表示，香港經濟在今年第三季強勁擴張，受本已蓬勃的對外貿易進一步加快增長，以及內部需求穩健所支持。首三季合計的經濟增長5.1%，是5年來同期最快的增速。

整體貨物出口在第三季的按年實質增長加快至30.3%，反映全球對人工智能（AI）相關電子產品的需求殷切，帶動貿易往來暢旺。服務輸出按年實質擴張4.3%。內部需求在第三季穩健增長。私人消費開支在第三季按年實質擴張2.9%，連續第六個季度錄得擴張。整體投資開支增速加快，按年實質進一步上升7.5%，主要由強勁的私營機構投資開支帶動。