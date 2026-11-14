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出版：2026-Nov-14 15:15
更新：2026-Nov-14 15:15

黃仁勳出軌｜英偉達5000億融資計劃生變　有機構商退出

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英偉達創辦人黃仁勳。（圖／路透社）

英偉達創辦人黃仁勳。（圖／路透社）

英偉達創辦人黃仁勳辭去行政總裁一職，他親自推動的AI產業5,000億美元金融支持計劃，恐亦面臨變數。美媒披露，這項龐大計劃前景未明，原本承諾參與的6家金融機構中，至少已有一家在黃仁勳離職前一天討論退出。

美國《紐約時報》13日引述3名參與計劃的知情人士指出，黃仁勳今年8月曾與華爾街6大金融機構高層共同宣布，目標為AI運算相關交易提供總額5,000億美元（約3.9萬億港元）資金，參與機構包括阿波羅全球管理（Apollo Global Management）、貝萊德（BlackRock）、黑石集團（Blackstone）、布魯克菲爾德資產管理（Brookfield Asset Management）、高盛（Goldman Sachs）及KKR。

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「AI產業的中央銀行」

不過，這項計劃至今尚未實際發放任何一筆貸款。報道指出，黃仁勳當初積極奔走，希望透過整合華爾街大型金融機構，協助AI企業取得資金購買價格高昂的半導體晶片，進一步擴大AI數據中心及運算基礎設施建設。然而，這項構思在黃仁勳離職前就已遭遇阻礙，主要問題在於金融保證條件，各方對於應提供多少擔保仍存在分歧。

報道表示，事實上，黃仁勳近年不只掌握AI晶片供應，也積極主導AI產業的大型投資與金融交易，顯示他在AI產業金融鏈中的影響力。AI專業投資銀行Forum Markets董事愛德華茲（Michael Edwards）形容：「英偉達就是AI產業的中央銀行」；「試想一下，一個沒有主席的聯儲局（Fed）會是什麼樣子？」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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