黃仁勳出軌｜英偉達5000億融資計劃生變　有機構商退出

英偉達創辦人黃仁勳辭去行政總裁一職，他親自推動的AI產業5,000億美元金融支持計劃，恐亦面臨變數。美媒披露，這項龐大計劃前景未明，原本承諾參與的6家金融機構中，至少已有一家在黃仁勳離職前一天討論退出。

美國《紐約時報》13日引述3名參與計劃的知情人士指出，黃仁勳今年8月曾與華爾街6大金融機構高層共同宣布，目標為AI運算相關交易提供總額5,000億美元（約3.9萬億港元）資金，參與機構包括阿波羅全球管理（Apollo Global Management）、貝萊德（BlackRock）、黑石集團（Blackstone）、布魯克菲爾德資產管理（Brookfield Asset Management）、高盛（Goldman Sachs）及KKR。