黃仁勳出軌｜英偉達兩大股東發聲　籲考慮未來可復職

英偉達創辦人黃仁勳捲入婚外情爭議請辭後，兩大股東聯手向董事會喊話，要求將他回任納入未來領導布局評估。

這項聲援行動由Altimeter Capital行政總裁葛斯特納（Brad Gerstner）發起，他13日在X公開一封致英偉達董事會的信函，呼籲公司針對未來領導層安排，建立審慎且充分考量各種可能性的評估機制。共同署名者還包括Atreides Management創辦人貝克（Gavin Baker），兩人明確表達，希望黃仁勳重新掌舵的可能性，不應在接班規劃中遭到排除。

非要求立即復職

兩家公司都是英偉達的重要投資人。根據Altimeter Capital近期向美國證券管理委員會（SEC）提交的持股資料，截至今年6月30日，該公司持有940萬股英偉達股票，市值接近19億美元（約148.2億港元）。Atreides Management截至同月底也握有120萬股，價值約2.5億美元（約19.5億港元）。兩大股東此時共同出面發聲，顯示黃仁勳去留問題已受到重要資本力量關注。