黃仁勳出軌｜英偉達兩大股東發聲　籲考慮未來可復職

英偉達創辦人黃仁勳捲入婚外情爭議請辭後，兩大股東聯手向董事會喊話，要求將他回任納入未來領導布局評估。
這項聲援行動由Altimeter Capital行政總裁葛斯特納（Brad Gerstner）發起，他13日在X公開一封致英偉達董事會的信函，呼籲公司針對未來領導層安排，建立審慎且充分考量各種可能性的評估機制。共同署名者還包括Atreides Management創辦人貝克（Gavin Baker），兩人明確表達，希望黃仁勳重新掌舵的可能性，不應在接班規劃中遭到排除。
非要求立即復職
兩家公司都是英偉達的重要投資人。根據Altimeter Capital近期向美國證券管理委員會（SEC）提交的持股資料，截至今年6月30日，該公司持有940萬股英偉達股票，市值接近19億美元（約148.2億港元）。Atreides Management截至同月底也握有120萬股，價值約2.5億美元（約19.5億港元）。兩大股東此時共同出面發聲，顯示黃仁勳去留問題已受到重要資本力量關注。
這封公開信並非要求黃仁勳立即復職，兩名投資人也肯定代理行政總裁克瑞斯（Colette Kress）的領導能力，認為她能夠妥善帶領公司度過當前階段。不過，信中強調，黃仁勳身為英偉達創辦人，長年帶領企業締造卓越成績，董事會在決定公司未來方向前，應讓所有相關事實充分釐清，不宜急於尋找替代人選。
「力挺黃仁勳」聯署書
黃仁勳12日宣布辭職，導火線是近期接連爆出的婚外情指控，其中一名被指涉入的對象為黃樂（Alice Huang），她遭指涉嫌擔任中國間諜，過去曾任英偉達客戶Megaspeed主管。這家總部設於新加坡的企業，目前因涉嫌將部分取得的英偉達管制級人工智能（AI）晶片轉運至中國，遭美國司法部調查。
除了機構投資人表態支持，特斯拉與太空探索科技公司（SpaceX）行政總裁馬斯克（Elon Musk）也加入聲援行列。他13日在X透露，自己已經簽署支持黃仁勳復職的網絡連署。一份名為「力挺黃仁勳」的聯署書在網絡流傳，發起方宣稱簽署人數已突破10萬人，其中包括超過5,000名英偉達現職員工。
馬斯克14日再度透過X發聲，直言黃仁勳若無法回到原本的領導位置，部分重要商業交易恐怕難以順利完成，甚至可能因此破局。他的最新說法，也讓黃仁勳是否重返英偉達的議題持續延燒。
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