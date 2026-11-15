黃仁勳出軌｜英偉達董事會被指缺科技專業　馬斯克都抽水

英偉達（NVIDIA）創辦人黃仁勳請辭後，董事會成員背景意外成為外界焦點。包括前塔可鐘（Taco Bell）國際業務總裁、前百事可樂北美行政總裁及研究水母的加州理工學院教授，都在決定英偉達未來的重要董事名單中，引發外界質疑董事會是否具備足夠的人工智能及半導體專業。

根據《彭博》、《路透》及《The Information》報道，英偉達董事會成員背景相當多元，包括創投、法律、餐飲、消費品及學術界人士。其中，Melissa Lora曾任塔可鐘國際業務總裁；Dawn Hudson曾任美式足球聯盟NFL行銷長及百事可樂北美行政總裁；John Dabiri則是加州理工學院航空與機械工程教授，研究領域包括水母及蝦類的流體力學。