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出版：2026-Nov-15 16:45
更新：2026-Nov-15 16:45

黃仁勳出軌｜英偉達董事會被指缺科技專業　馬斯克都抽水

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馬斯克。（圖／路透）

馬斯克。（圖／路透）

英偉達（NVIDIA）創辦人黃仁勳請辭後，董事會成員背景意外成為外界焦點。包括前塔可鐘（Taco Bell）國際業務總裁、前百事可樂北美行政總裁及研究水母的加州理工學院教授，都在決定英偉達未來的重要董事名單中，引發外界質疑董事會是否具備足夠的人工智能及半導體專業。

根據《彭博》、《路透》及《The Information》報道，英偉達董事會成員背景相當多元，包括創投、法律、餐飲、消費品及學術界人士。其中，Melissa Lora曾任塔可鐘國際業務總裁；Dawn Hudson曾任美式足球聯盟NFL行銷長及百事可樂北美行政總裁；John Dabiri則是加州理工學院航空與機械工程教授，研究領域包括水母及蝦類的流體力學。

包括長期創投人士

此外，董事會還包括長期創投人士、前高盛副董事長及知名律師Harvey Jones，他自1993年起便擔任英偉達董事，黃仁勳離任後成為公司首任董事長。

這份名單也引來特斯拉及SpaceX行政總裁馬斯克嘲諷。馬斯克在社交平台X上質疑：「這就是決定曾經全球市值最高企業命運的董事會！？ 」對於英偉達董事會的專業組成及決策能力提出疑問，相關發言迅速引發網絡討論。

黃仁勳認對妻子不忠致歉，英偉達董事會展開獨立調查。(X) 晶片巨頭英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）向公司發信承認有婚外情，並對家人及公司員工致歉。婚外情對象、中國女商人黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）被媒體指為北京間諜 黃仁勳出軌｜婚外情女主黃樂曾於新加坡接受問話 多達5萬粒晶片不見 Org 1794268217 RXr0rLm 負責醫療保健業務的副總裁鮑威爾。（英偉達官網） 黃仁勳出軌｜共和黨眾議院議長：黃仁勳辭職震驚發展 黃仁勳出軌｜共和黨眾議院議長：黃仁勳辭職震驚發展

尋找正式接任人選

《路透》此前報道，英偉達董事會因黃仁勳涉及與疑似中國情報人員的婚外情傳聞，啟動獨立調查，並引發公司治理及董事會獨立性爭議。黃仁勳則於11月12日宣布辭去行政總裁及董事職務，財務長克瑞斯（Colette Kress）暫代行政總裁，董事會開始尋找正式接任人選。

外界關注，英偉達董事會能否在缺少黃仁勳的情況下，維持公司在AI晶片產業的領導地位，以及這場風波是否將促使企業重新檢視董事會組成與治理制度。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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