陳茂波：點心債首度超美元債券 香港金融與貿易由量到值均有所提升

財政司司長陳茂波於今日發表網誌，網誌中提及「香港海運周2026」今天揭幕，一系列活動將於維港兩岸舉行。今年海運周踏入第十屆，以「信譽領航 聯動全球」為主題，逾80家海內外機構合共舉辦超過60場活動，預計吸引逾1.8萬名來自世界各地的業界人士在線上線下參與。
同時，將公布新一批夥伴港口名單，並簽署多項與航運相關的合作備忘錄。另外，香港交易所明天將在中環舉行「離岸人民幣債券指數」發布儀式，共涵蓋300多隻在港上市的離岸人民幣債券共基金公司亦可據此推出更多交易所買賣基金、指數基金等被動式投資產品，國際投資者配置人民幣資產時亦可參照。國債期貨今年八月上市，金管局的人民幣業務資金安排亦擴大至5,000億元。
陳茂波表示，累計首三季，「點心債」佔香港上市債券總發行額的比例達38%，首次超越美元債券，人民幣成為香港上市債券市場最大的發行幣種。發行人由內地科企到海外政府及金融機構。全球約七成半的離岸人民幣支付經香港處理，跨境貿易結算全年總額連續四年高於十萬億元人民幣；人民幣資金池約1.3萬億元；「點心債」發行量連續兩年達1萬億元；去年離岸人民幣貸款餘額創9,350億元新高，今年首九個月更超過1.1萬億元，按年升逾兩成。
陳茂波於網誌尾段表示，綠色航運是新賽道，自2024年11月公布《綠色船用燃料加注行動綱領》以來，船舶已在香港加注超過38萬噸綠色船用燃料，涵蓋液化天然氣、生物柴油和綠色甲醇。今年首十個月，替代燃料船舶訂單按年增近六成，香港港口效率高，遠洋貨櫃船在港平均只需停留約一天，僅為全球主要港口平均時間的一半，發展方向是把效率優勢延伸為服務優勢。標準對接方面，去年與大連、廣西和智利聖安東尼奧港建立夥伴港口關係，上月再與上海締結「兄弟港」，新一批夥伴港口亦即將公布。