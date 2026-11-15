陳茂波：點心債首度超美元債券 香港金融與貿易由量到值均有所提升

財政司司長陳茂波於今日發表網誌，網誌中提及「香港海運周2026」今天揭幕，一系列活動將於維港兩岸舉行。今年海運周踏入第十屆，以「信譽領航 聯動全球」為主題，逾80家海內外機構合共舉辦超過60場活動，預計吸引逾1.8萬名來自世界各地的業界人士在線上線下參與。

同時，將公布新一批夥伴港口名單，並簽署多項與航運相關的合作備忘錄。另外，香港交易所明天將在中環舉行「離岸人民幣債券指數」發布儀式，共涵蓋300多隻在港上市的離岸人民幣債券共基金公司亦可據此推出更多交易所買賣基金、指數基金等被動式投資產品，國際投資者配置人民幣資產時亦可參照。國債期貨今年八月上市，金管局的人民幣業務資金安排亦擴大至5,000億元。