新世界(017)供股集資249億元 周大福企業承諾悉數認購供股配額

新世界發展(0017)今日傍晚發通告，以「1供11」方法進行供股集資，發行最多276億股，每股供股價0.9元，較上周五停牌前市價4.87元，折讓達82%，籌集金額最多249億元。供股將由控股股東周大福企業、滙豐及星展擔任聯席包銷商，全額包銷，新世界明天復牌。
供股價較上周五停牌前折讓近82%
是次供股所得款項淨額用於銀行貸款再融資、償付債務及為待發展項目提供資金。新世界表示，是次建議供股集資是集團全面資本重新整合計劃「組合拳」中的一環。整個計劃結合供股及目標銀行貸款安排方案，旨在透過重整資本結構、提升流動性及延長債務期限，應對近期資金需求，並為新世界發展提供清晰的發展空間及資金支持，以釋放業務潛在價值。
新世界發展主席兼執行董事鄭家純表示，今次建議全面資本重新整合計劃是鞏固新世界財務基礎的重要一步。他稱，透過結合股本集資與延長債務到期日，旨在讓業務具備更大靈活性，以有序方式實現資產價值。周大福企業承諾悉數認購其供股配額並提供進一步包銷支持，彰顯其對新世界發展長遠前景的信心。
周大福企業承諾認購全部供股配額及提供包銷支持
周大福企業發言人回覆查詢時表示，集團對新世界發展的前景十分有信心，全力支持新世界發展的資本重新整合計劃，承諾認購其全部供股配額並提供包銷支持 。
今次供股安排時機成熟，亦能讓合資格股東平等參與新世界發展的復甦及增長機遇，周大福企業支持新世界發展未來在財務表現及流動資金狀況合適時恢復派息。