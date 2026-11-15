新世界(017)供股集資249億元 周大福企業承諾悉數認購供股配額

是次供股所得款項淨額用於銀行貸款再融資、償付債務及為待發展項目提供資金。新世界表示，是次建議供股集資是集團全面資本重新整合計劃「組合拳」中的一環。整個計劃結合供股及目標銀行貸款安排方案，旨在透過重整資本結構、提升流動性及延長債務期限，應對近期資金需求，並為新世界發展提供清晰的發展空間及資金支持，以釋放業務潛在價值。

新世界發展(0017)今日傍晚發通告，以「1供11」方法進行供股集資，發行最多276億股，每股供股價0.9元，較上周五停牌前市價4.87元，折讓達82%，籌集金額最多249億元。供股將由控股股東周大福企業、滙豐及星展擔任聯席包銷商，全額包銷，新世界明天復牌。

新世界發展主席兼執行董事鄭家純表示，今次建議全面資本重新整合計劃是鞏固新世界財務基礎的重要一步。他稱，透過結合股本集資與延長債務到期日，旨在讓業務具備更大靈活性，以有序方式實現資產價值。周大福企業承諾悉數認購其供股配額並提供進一步包銷支持，彰顯其對新世界發展長遠前景的信心。

周大福企業承諾認購全部供股配額及提供包銷支持

周大福企業發言人回覆查詢時表示，集團對新世界發展的前景十分有信心，全力支持新世界發展的資本重新整合計劃，承諾認購其全部供股配額並提供包銷支持 。