港股無紙化今啟動 脫離紙本為延長交易T+1鋪路 散戶操作不變

新制度實施前，雖然大部分交易以電子形式進行，但仍須以紙本股票為最終法定憑證，機構進行IPO、派息或公司重組，股份過戶登記處須印製大量實物股票並進行運送與點算，耗費大量人力物力。全面無紙化可讓金融基礎設施徹底脫離紙本枷鎖，簡化程序與自動化進一步提升市場效率，鞏固香港的國際金融中心地位與競爭力。

證券無紙化市場制度今日實施，於內地、香港、百慕達或開曼群島註冊並在香港上市的2,700多間公司，5年內分階段參與，涵蓋逾九成上市公司，為未來多項市場改革奠定基礎。分析指，新制度令港股逐步告別紙本股票，股票轉讓及交收全面電子化，目的是幫助整個資本市場底層基建提速，對大部分散戶影響不大。

該制度被視為縮短結算周期至T+1、股票手數改革、延長交易時段，甚至發展多元資產代幣化平台等改革的關鍵基石。分析指，T+1結算的技術瓶頸之一，在於實物股票流動速度遠遠趕不上電子交收。無紙化徹底消除了紙本證書印製與實體運送時間差，為縮短結算時間及降低交易成本提供條件。內地、美國及新加坡等主要市場早已實行證券無紙化。

在香港，絕大部分散戶投資者透過銀行或證券經紀買賣港股，證券以中介人名義集中存放於中央結算系統。無紙化實施後，這類投資者的交易流程、結算及託管安排不變。現時仍持有實物股票的投資者，其股份依然有效，收取股息及投票等股東權利不受任何影響，日後可轉為電子形式持有。至於希望以自己名義直接持股的投資者，須開通「持股易」戶口，其由股份過戶處提供網上帳戶，可直接享有完整股東權利，而將股份存入中央結算系統所需時間，亦由以往約10個營業日縮短至最快即日完成。