星塵智能上月完成10億元人民幣融資 兩大系列總產能已達萬台級

總部在深圳的AI機械人助理開發公司星塵智能，就目前星塵智慧S1及人形機器人的每月訂單數量，每月交付量及會否打算提高售價時，星塵智能回應指，2025年9月，公司S旗艦系列產品開啟千台級訂單。2026年6月公司新一代人形機器人T1開始發貨、將高精細操作機器人起售價定為89,900元人民幣，加上公司的萬台級產能，使其在技術代差、產品普及速度與成本壁壘上進一步拉開代際差距。目前公司S系列和T系列總產能已達萬台級水準。

星塵智能聯合創始人兼首席財務官方科於11月2日出席「香港金融科技周 × StartmeupHK 2026」全球科創智匯中國論壇，與超維動力、擎朗智能、雲啟資本等產業及資本代表，共同探討機械人產業化的瓶頸位、規模交付路徑與可持續商業模式。

今年10月，星塵智能完成新一輪10億元人民幣融資，估值達150億元。據公司披露，新一輪融資的10億資金計劃將用於模型反覆運算、人才擴充、商業化落地和產能建設，並繼續投入三位一體全棧架構建設，持續攻克世界難題並推動技術能力轉化為可交付的產品與規模化部署能力。

被問到未來是否有計畫出海，星塵智能回應指，正計畫與中科創達等合作夥伴共同推動千台級規模落地，依託合作夥伴生態推進北美、歐洲、亞洲的全球銷售網絡覆蓋，加速推進機器人產品出海及進行全球化佈局。惟上市計劃目前沒有可披露資訊。