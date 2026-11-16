恒生指數升116點　新世界復牌跌逾四成(更新)

市場焦點包括英偉達（Nvidia）在周二收市後公布業績，該股上周累跌近6%，連跌6星期，美股3大指數個別發展。恒指上周累跌逾800點，失守兩萬四關，今早（16日）回穩高開71點，報23,708點。大市高開後，早段升幅回順至升11點，低見23649點後，大市隨即發動攻勢，一度最多升256點，高見23,894點，半日升197點，報23,835點。大市在午後初段升幅開始收窄，其後收窄至約百點，爭持在23,740點水平，最終升116點，收報23,753點，成交1,741.08億元。國指升44點，報7,981點；科指跌11點，報3,801點。
新世界發展（017）公布，以「1供11」方式供股集資，每股供股價0.9元，集資約249億元，該股復牌後跌40.76%，報2.885元。
科技股個別發展，騰訊（700）升0.98%，報390.4元；美團（3690）升2.51%，報71.55元；京東（9618）升1.03%，報108.1元；阿里巴巴（9988）跌0.44%，報90.15元；百度（9888）升1.42%，報75.25元；小米（1810）升0.76%，報29.08元；快手（1024）跌2.39%，報25.3元；網易（9999）升1.42%，報193.1元。
聯想（992）跌5.9%，報16.58元。
費城半導體指數跌3.43%，晶片股方面，中芯國際（981）跌5.03%，報46.08元；華虹宏力（1347）跌4.43%，報69.1元。
人工智能（AI）股捱沽，智譜（2513)）跌13.42%，報353.6元； MiniMax（100）跌18.05%，報124.9元。
滙控（005）升0.43%，報140.5元。友邦（1299）升0.71%，報78.3元。
泡泡瑪特（9992）升1.06%，報143.6元。