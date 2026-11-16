恒生指數半日升197點　新世界復牌跌逾三成半(更新)

市場焦點包括英偉達（Nvidia）在周二收市後公布業績，該股上周累跌近6%，連跌6星期，美股3大指數個別發展。恒指上周累跌逾800點，失守兩萬四關，今早（16日）回穩高開71點，報23,708點。大市高開後，早段升幅回順至升11點，低見23649點後，大市隨即發動攻勢，一度最多升256點，高見23,894點，半日升197點，報23,835點，成交907.48億元。國指升63點，報8,001點；科指升20點，報3,833點。

新世界發展（017）公布，以「1供11」方式供股集資，每股供股價0.9元，集資約249億元，該股復牌後跌38.5%，報2.995元。