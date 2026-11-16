恒生指數半日升197點　新世界復牌跌逾三成半(更新)

市場焦點包括英偉達（Nvidia）在周二收市後公布業績，該股上周累跌近6%，連跌6星期，美股3大指數個別發展。恒指上周累跌逾800點，失守兩萬四關，今早（16日）回穩高開71點，報23,708點。大市高開後，早段升幅回順至升11點，低見23649點後，大市隨即發動攻勢，一度最多升256點，高見23,894點，半日升197點，報23,835點，成交907.48億元。國指升63點，報8,001點；科指升20點，報3,833點。
新世界發展（017）公布，以「1供11」方式供股集資，每股供股價0.9元，集資約249億元，該股復牌後跌38.5%，報2.995元。
科技股普遍向上，騰訊（700）升1.97%，報394.2元；美團（3690）升3.37%，報72.15元；京東（9618）升1.78%，報108.9元；阿里巴巴（9988）升1.05%，報91.5元；百度（9888）升2.76%，報76.25元；小米（1810）升0.97%，報29.14元；快手（1024）跌1.16%，報25.62元；網易（9999）升1.21%，報192.7元。
聯想（992）跌4.2%，報16.88元。
費城半導體指數跌3.43%，晶片股方面，中芯國際（981）跌2.02%，報47.54元；華虹宏力（1347）跌0.69%，報71.8元。
滙控（005）升0.93%，報141.2元。友邦（1299）升1.54%，報78.95元。
泡泡瑪特（9992）升0.99%，報143.5元。