恒生指數高開71點　新世界復牌挫逾四成

市場焦點包括英偉達（Nvidia）在周二收市後公布業績，該股上周累跌近6%，連跌6星期，美股3大指數個別發展。恒指上周累跌逾800點，失守兩萬四關，今早（16日）回穩高開71點，報23,708點。國指高開27點，報7,965點；科指高開15點，報3,828點。
新世界發展（017）公布，以「1供11」方式供股集資，每股供股價0.9元，集資約249億元，該股復牌後低開45.48%，報2.655元。
科技股普遍高開，騰訊（700）平開，報386.6元；美團（3690）高開1.65%，報70.95元；京東（9618）高開2.62%，報109.8元；阿里巴巴（9988）高開0.28%，報90.8元；百度（9888）高開2.43%，報76元；小米（1810）高開0.49%，報29元；快手（1024）高開0.23%，報25.98元；網易（9999）高開0.84%，報192元。
聯想（992）低開2.04%，報17.26元。
費城半導體指數跌3.43%，晶片股方面，中芯國際（981）低開0.12%，報48.46元；華虹宏力（1347）低開2.49%，報70.5元。
滙控（005）高開0.71%，報140.9元。友邦（1299）低開0.06%，報77.7元。
泡泡瑪特（9992）高開0.28%，報142.5元。