Tesla邀請部分客戶可訂Cybercab自用　售價近3萬美元

Cybercab需要全自動駕駛（FSD）系統來運作，所以買家必須每月支付299美元（約2,332港元）的訂閱自動駕駛才可正常使用。購車費用僅包含首月訂閱，若車主停止繳納月費，車輛將無法自動駕駛，亦無法以人手駕駛。

特斯拉（Tesla）上周六（14日）於社交媒體宣布，部分受邀客戶可以訂購無人駕駛的士Cybercab作私人使用。據圖片顯示Cybercab售價為29,990美元（約23.5萬港元）價格訂購，另加每月299美元的自動駕駛訂閱費以運作該車。

對此，行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交媒體上承認，目前的月費定價過高，認為定價應與其他車型的全自動駕駛務費用相當，即每月約115美元。他同時表示，一旦獲得監管批准，Cybercab將在全美範圍內推出。

據外媒報道，私人版Cybercab現時的行駛範圍受到嚴格限制，車輛只能在德州5座城市，以及Tesla指定的開放道路與區域內自主行駛，無法自由前往所有地點。