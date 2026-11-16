Tesla邀請部分客戶可訂Cybercab自用　售價近3萬美元

特斯拉（Tesla）上周六（14日）於社交媒體宣布，部分受邀客戶可以訂購無人駕駛的士Cybercab作私人使用。據圖片顯示Cybercab售價為29,990美元（約23.5萬港元）價格訂購，另加每月299美元的自動駕駛訂閱費以運作該車。
Cybercab需要全自動駕駛（FSD）系統來運作，所以買家必須每月支付299美元（約2,332港元）的訂閱自動駕駛才可正常使用。購車費用僅包含首月訂閱，若車主停止繳納月費，車輛將無法自動駕駛，亦無法以人手駕駛。
對此，行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交媒體上承認，目前的月費定價過高，認為定價應與其他車型的全自動駕駛務費用相當，即每月約115美元。他同時表示，一旦獲得監管批准，Cybercab將在全美範圍內推出。
據外媒報道，私人版Cybercab現時的行駛範圍受到嚴格限制，車輛只能在德州5座城市，以及Tesla指定的開放道路與區域內自主行駛，無法自由前往所有地點。
@MKBHD It will be available nationwide, as we receive regulatory approval. But the monthly fee is too high. Should match the cost of Tesla FSD and connectivity for other models, which is more like ~$115/month.— Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2026
🤠— Tesla (@Tesla) November 13, 2026