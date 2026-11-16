美國柴油價跌破每加侖6美元　創2個月來新低點

美國柴油平均價格昨天（11月15日）跌破每加侖6美元，是2個月以來首次低於這個價位。隨著地緣政治緊張情勢緩和、季節性需求轉弱，燃料市場價格壓力減輕，柴油價格也自歷史高點回落。

燃料市場價格壓力減輕

路透社報道，根據燃料價格追蹤公司GasBuddy的資料，全美國柴油平均價格昨天降到每加侖5.998美元。美國柴油平均價格先是在9月3日升至每加侖5.820美元，打破2022年俄羅斯烏克蘭開戰後的紀錄；同月10日再升破每加侖6美元，同月22日並來到每加侖6.519美元的歷史新高。