熱門搜尋:
黃仁勳 蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 鼠患 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
財經
出版：2026-Nov-16 11:39
更新：2026-Nov-16 11:39

美國柴油價跌破每加侖6美元　創2個月來新低點

分享：
美國柴油價跌破每加侖6美元　創2個月來新低點（示意圖，路透社圖片）

美國柴油價跌破每加侖6美元　創2個月來新低點（示意圖，路透社圖片）

美國柴油平均價格昨天（11月15日）跌破每加侖6美元，是2個月以來首次低於這個價位。隨著地緣政治緊張情勢緩和、季節性需求轉弱，燃料市場價格壓力減輕，柴油價格也自歷史高點回落。

燃料市場價格壓力減輕

路透社報道，根據燃料價格追蹤公司GasBuddy的資料，全美國柴油平均價格昨天降到每加侖5.998美元。美國柴油平均價格先是在9月3日升至每加侖5.820美元，打破2022年俄羅斯烏克蘭開戰後的紀錄；同月10日再升破每加侖6美元，同月22日並來到每加侖6.519美元的歷史新高。

美國和以色列今年2月聯手對伊朗開戰後，石油供應受阻；加上今年來烏克蘭有系統攻擊俄羅斯煉油廠，影響油品產量，引發柴油價格飆升。

QS亞洲大學排名 2027（am730製圖） QS亞洲大學排名 2027（am730製圖） QS亞洲大學排名 2027（am730製圖）

在美國加州，由於當地煉油產能受限，而且燃料規格要求比美國其他地區嚴格，導致柴油價格一度突破每加侖10美元。

柴油價格高漲，是運輸及貨運成本攀升的主要因素，這也令整體通貨膨脹升溫，為美國消費者、農民及企業帶來沉重負擔。

民主黨在美國中期選舉大勝、從美國總統特朗普（Donald Trump）所屬的共和黨手中奪回國會參眾兩院的控制權，一大助攻正是來自高昂的燃料成本。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務