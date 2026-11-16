搵工｜預測平台招聘「GTA 6研究員」　人工達10萬美元　要求撰寫報告

《GTA 6》即將在周四（19日）發售，預測平台Kalshi招募「GTA 6研究員」（GTA VI Researcher），薪酬達10萬至12萬美元（約78萬至94萬港元），但需要滿足一定條件方獲招聘。Kalshi表示，希望應徵者能找出《GTA 6》中最有效率的「賺錢」方式，製作表格來驗證策略是否可行，甚至要有心理準備被他人指責「破壞遊戲體驗」（ruining the game）。

Kalshi是次招聘「GTA 6研究員」，出手相當闊綽，固定薪酬為10萬至12萬美元；若成功完成項目，更可獲1.5萬美元獎金，合計最高可獲13.5萬美元（約106萬港元）。