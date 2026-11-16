搵工｜預測平台招聘「GTA 6研究員」　人工達10萬美元　要求撰寫報告

《GTA 6》即將在周四（19日）發售，預測平台Kalshi招募「GTA 6研究員」（GTA VI Researcher），薪酬達10萬至12萬美元（約78萬至94萬港元），但需要滿足一定條件方獲招聘。Kalshi表示，希望應徵者能找出《GTA 6》中最有效率的「賺錢」方式，製作表格來驗證策略是否可行，甚至要有心理準備被他人指責「破壞遊戲體驗」（ruining the game）。
Kalshi是次招聘「GTA 6研究員」，出手相當闊綽，固定薪酬為10萬至12萬美元；若成功完成項目，更可獲1.5萬美元獎金，合計最高可獲13.5萬美元（約106萬港元）。
除直播打機外 需完成研究工作
Kalshi表示，這份工作需要獲選者從周四午夜起開始於Twitch或YouTube等直播打機，直至完成遊戲主線劇情。除了直播遊戲外，要完成數項研究工作，涉及研究《GTA 6》內的虛構地方「雷歐奈達州」（State of Leonida）的經濟體系，撰寫一份經濟狀況報告；分析《GTA 6》對現實世界經濟的影響；對一切進行量化評估，找出遊戲哪些地方有問題、強項和弱項等，並輔以證據；以及發布一份關於「雷歐奈達州」經濟的每週研究報告。
需10年以上打機經驗
Kalshi列出多項取錄條件，包括擁有直播頻道；年滿18歲；10年以上遊戲經驗；3年以上直播經驗；自備遊戲及直播設備；以及了解遊戲系統運作、如何改善，以及發現主流攻略是否錯誤。