冠庭夥菜鳥推「隨意寄」：免最低寄件量、收費僅傳統快遞一至兩成

冠庭國際物流與菜鳥香港今日（16日）宣佈達成策略合作，結合人工智能供應鏈平台MG Ship技術，在港首度推出「隨意寄」跨境電商寄運服務。冠庭國際物流集團行政總裁李知行先生表示，該服務打破傳統國際快遞需開戶及手續繁瑣的高門檻，不設最低寄件量限制，收費僅為傳統國際快遞的一至兩成，並透過全港逾220個菜鳥驛站直達全球220多個國家及地區。

兩分鐘線上落單 全港逾220驛站無門檻投遞

用戶無需額外下載應用程式，只需於網頁版平台花費約1至2分鐘填寫收寄件人及貨品基本資料並完成線上付款，即可帶同包裹前往就近的指定菜鳥驛站投遞，部分站點更營業至晚上9時及於周末照常運作。該服務單件包裹重量上限可達30公斤，亞洲地區最快約3日送達，歐美及遠程地區則約需2至3星期。