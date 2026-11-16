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出版：2026-Nov-16 17:13
更新：2026-Nov-16 17:13

冠庭夥菜鳥推「隨意寄」：免最低寄件量、收費僅傳統快遞一至兩成

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冠庭夥菜鳥推「隨意寄」：免最低寄件量、收費僅傳統快遞一至兩成（何瑜珮攝）

冠庭國際物流與菜鳥香港今日（16日）宣佈達成策略合作，結合人工智能供應鏈平台MG Ship技術，在港首度推出「隨意寄」跨境電商寄運服務。冠庭國際物流集團行政總裁李知行先生表示該服務打破傳統國際快遞需開戶及手續繁瑣的高門檻，不設最低寄件量限制，收費僅為傳統國際快遞的一至兩成，並透過全港逾220個菜鳥驛站直達全球220多個國家及地區。 

兩分鐘線上落單 全港逾220驛站無門檻投遞

用戶無需額外下載應用程式，只需於網頁版平台花費約1至2分鐘填寫收寄件人及貨品基本資料並完成線上付款，即可帶同包裹前往就近的指定菜鳥驛站投遞，部分站點更營業至晚上9時及於周末照常運作。該服務單件包裹重量上限可達30公斤，亞洲地區最快約3日送達，歐美及遠程地區則約需2至3星期。

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一眾冠庭國際物流及菜鳥（香港）高層今日為攜手正式推出「隨意寄」跨境電商寄運服務舉行了簡單的儀式。 (中)冠庭國際物流集團行政總裁 李知行先生 (左二)菜鳥香港亞太大區香港COE 跨境及本地客戶銷售高級經理 陳克成先生（官方圖片）

AI賦能自動清關

MG Ship 市場及銷售部主管莊迪敏表示，用戶於線上提交資料後，AI會自動生成物流標籤、處理清關申報文件並支援代收稅項，同時提供實時小包追蹤功能，大幅減低人手填表出錯及清關延誤的風險。

明年首季拓東南亞市場 配合政府五年規劃

展望未來，雙方目標將全港支援「隨意寄」的菜鳥驛站增至400個以上，並計劃以香港為起點，於明年（2027年）第一季起逐步將服務延伸至東南亞及東盟市場，配合特區政府首份五年規劃，強化香港作為亞洲跨境電商及國際物流樞紐的地位。 

易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） AI (6).jpg

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