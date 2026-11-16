「華記」楊官華上證監助查　旗下日本公寓項目被列「可疑投資產品」

香港商人兼YouTube頻道「華記正能量」創辦人「華記」楊官華，其經營的地產代理公司「世紀21中華物業」，在日本大阪推出一個酒店式公寓投資項目，被證監會早前點名為「可疑投資項目」。楊官華透過影片表示，雖尚未看到證監會發出的信件內容，但預告今日（周一）下午前往證監會「協助調查」，並透露部分業主已聯絡他，希望一同到場。他揚言，若屆時未獲安排見面，將連續10日到訪證監辦公室，直至能就事件溝通為止。

楊官華上周六（14日）在YouTube指出，有專欄以2013年長實（1113）雍澄軒酒店拆售風波與其大阪天璽陽光酒店式公寓計劃作對比，是「生安白造兼抹黑」及「用錯誤的比較方法」。楊官華解釋住宅買到的是「自由使用權」，而酒店買到的是「受限制使用權」；其大阪天璽陽光大廈的土地用途包括住宅，大廈公契所列的用途亦是住宅，與雍澄軒酒店有別，更在片中招聘律師告兩專欄作者誹謗。

楊官華在社交媒體進一步解釋，大阪天璽陽光大廈的相關資料，他指該大廈「持有民宿／酒店合法牌照」，業主有兩項選擇：一為「自行居住、自行出租予任何人，或委託任何人自主營運民宿／酒店業務」；二為「可選擇將單位出租予日本當地第三方承租方（二房東），由承租方自行經營民宿／酒店業務，業主每月收取固定租金」。