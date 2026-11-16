敏華控股中期營業收入增至81.6億港元 中期股息2.5港仙

敏華控股（1999）今天公布截至2026年9月30日中期業績。期內，集團錄得營業收入約81.6億港元，按年升1.4%。集團主席黃敏利在業績會上表示，受中東戰爭影響令油價上升，毛利率亦因此按年下降至35.8%。黃敏利續指，預期油價短期內不會回落，且化工成本升了一倍，所以公司在11月份開始加價，待12月份出貨才能體現效果，中國及海外漲價約3至5%。此外，公司擁有人應佔溢利按年下降83.9%至約1.8億港元，淨利率按年下降至2.3%，去年同期則為14.2%。中期股息每股2.5港仙，派息率達52%。

期內，中國市場的銷售收入按年跌11.6%至約41.3億港元；沙發銷售套數按年下降17.9%至約39.6萬套，但平均售價因產品組合調整而略升。截至2026年9月30日，集團門店數量淨減少151間至6,206間，以持續提升門店營運效率。

2027財政年度上半年，整個海外市場收入佔比按年升至48.2%。當中北美市場銷售收入按年升至約25.9億港元，沙發銷售套數按年升至36.7萬套，增長主要受惠於去年收購的美國Gainline集團的貢獻。 期內，集團旗下歐洲及其他海外市場銷售收入按年升15.4%至約8.8億港元，沙發銷售套數則按年上升至10.4萬套。此外，附屬公司Home Group亦維持良好表現，銷售收入按年升22.3%至約4.6億港元。 展望未來，集團將繼續提升品牌及門店形象，協助提升門店營運效益。同時，集團將優化產品組合，以穩定平均售價，鞏固「芝華仕頭等艙」在中國市場的地位。

黃敏利指，預料下半年好轉概率不大，因今年中國稅率及美國貿易關稅等問題，有效稅率升幅較大。而且中國自8月起取消補助，相關機構對稅務亦抓得較緊。現時內地每年動輒加社保幾十元，而且不是加低基數，也加最低保額等，黃敏利認為，要過一至兩年才敢樂觀預測，但集團會正面解決問題。