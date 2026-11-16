Intel遭股東集體起訴　稱隱瞞PC銷售放緩

Intel遭股東集體起訴，指公司欺詐股東，包括隱瞞個人電腦銷售長期放緩的影響。(資料圖片/路透社)

Intel於10月29日預測第四季度收入和利潤低於預期，並預計個人電腦銷售將長期放緩，行政總裁陳立武當時稱，對前所未有的記憶體供應短缺危機，以及由此導致的個人電腦市場疲弱感到失望，公司需要迫切應對這些挑戰。

中央處理器（CPU）製造商英特爾（Intel）遭股東集體起訴，指公司欺詐股東，包括隱瞞個人電腦（PC）銷售長期放緩的影響，導致股價在10月30日下跌28.58%。截至上周五（13日），Intel股價收報59.66美元，跌2.52%，年初至今累計飆逾50%，但較今年高位142.35美元，累跌58.09%。

股東周五集體在加州聖荷西聯邦法院提出訴訟，要求為7月23日至10月29日期間的持有Intel股票的股東賠償，陳立武及財務總監David Zinsner亦也同時遭到起訴。

股東表示，Intel過於遲緩地披露有關PC銷售放緩及庫存過剩如何拖累收入的資訊，這些資訊抵銷數據中心及與人工智能（AI）熱潮相關的利好因素。股東又指，Intel在今年8月中旬，以每股95美元集資230億美元，具備實施欺詐的動機及機會。

Intel第三季經營收入錄得165.1億美元，按年增長21%，略好過市場預期的165億美元；每股盈利52美仙，超出預期的40美仙；第四季營收及盈利均遜預期，料個人電腦市場放緩，至少持續到明年上半年。