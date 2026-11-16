百度第三季扭虧為盈 年底前或宣佈首次派息

百度（9888）公布第三季業績，錄得純利13.68億元人民幣（下同），去年同期則虧損113.17億元。預期於今年年底前宣佈首次派發股息，具體須經過董事會批准。第三季度AI應用收入為人民幣26億元，按年基本持平。錄得收入為308億元，按年減少1%。一般性業務收入為250億元，按年升1%。愛奇藝收入為人民幣60億元，按年減少10%。
銷售成本為199億元，按年增長9%。主要由於雲業務相關成本及流量獲取成本增加，部分被內容成本減少所抵銷。銷售及管理費用為55億元，按年減少17%，主要由於預期信用損失費用及渠道支出費用減少。研發費用為48億元，按年減少7%。經營利潤為626百萬元及經營利潤率為2%。
百度於公告內提及，智能雲基礎設施收入為82億元，按年增長94%。在智能雲基礎設施中，GPU雲的收入按年增長191%。第三季度智能雲基礎設施需求持續強勁，客戶預付款增加，並持續向期限較長的合同轉移。另外，來自百度千帆MaaS平台外部客戶的Token調用收入按年增長1,159%。2026年7月，崑崙芯M100於2026世界人工智能大會上首次公開亮相。M100針對大規模AI推理進行優化，預計將於2026年底前具備量產條件。