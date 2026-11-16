百度第三季扭虧為盈 年底前或宣佈首次派息

百度（9888）公布第三季業績，錄得純利13.68億元人民幣（下同），去年同期則虧損113.17億元。預期於今年年底前宣佈首次派發股息，具體須經過董事會批准。第三季度AI應用收入為人民幣26億元，按年基本持平。錄得收入為308億元，按年減少1%。一般性業務收入為250億元，按年升1%。愛奇藝收入為人民幣60億元，按年減少10%。

銷售成本為199億元，按年增長9%。主要由於雲業務相關成本及流量獲取成本增加，部分被內容成本減少所抵銷。銷售及管理費用為55億元，按年減少17%，主要由於預期信用損失費用及渠道支出費用減少。研發費用為48億元，按年減少7%。經營利潤為626百萬元及經營利潤率為2%。