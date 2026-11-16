Visa夥機管局推貨運數碼支付 買家享85天找數期 賣家最快3日收款

Visa今日（16日）於「亞洲物流航運及空運會議」宣布與香港機場管理局攜手推出「Visa Cargo Solutions」。該方案建基於「香港國際機場貨運數據平台」的「數碼支付單元」，將實時貨運數據與商務卡支付結合。合資格買家可享長達85天的付款期，賣方則可在符合條件下最快於3天內收到款項，有效解決物流業資金周轉痛點。

實時數據核實 簡化對賬程序

新方案讓企業在貨運流程中，直接以商務卡完成收付款。系統會透過實時貨運數據核實狀況，幫助貨運代理商清晰掌握付款進度、簡化對賬並靈活調配資金。為落實具體的收付款環節，首批合作機構中，由上海商業銀行及拉卡拉擔任發卡夥伴，為合資格企業提供商務卡支付及信貸服務；環匯亞太則負責收單，支援商務卡收款。該數碼支付單元於今年12月推出後的首18個月內，企業可獨家透過Visa進行付款及收款。