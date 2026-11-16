大新金融溫嘉煒：維持2026年內地經濟增長4.6%預測

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，整體而言，內地10月主要經濟數據均有轉弱跡象。零售銷售在9月「雙節」出遊效應過後，消費或因而有所放緩，加上金價回落，或導致金銀珠寶銷售跌幅擴大。整體固定資產投資仍疲弱，除了受房地產市場投資下跌拖累，製造業及基建投資亦有所下降，或反映產能仍然過剩，汽車業尤為明顯。

內地9月底公布房貸貼息及定向減息等小規模刺激政策，整體房地產市道未見明顯改善。人工智能相關硬件需求則支持工業生產保持較快增速，惟汽車業銷售持續疲弱或限制汽車生產。中短線而言，人工智能持續發展有望繼續支持內地工業生產增速及出口；惟美伊局勢反覆，若能源成本維持高企或削弱投資及消費信心。12月中央政治局會議和中央經濟工作會議將對來年政策方向定調。該行目前維持對2026年內地經濟增長4.6%的預測，並預計明年經濟增長或放緩至4.3%。