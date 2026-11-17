全球消費模式漸趨線上化與跨境電商蓬勃發展浪潮下，數以百萬計電商企業成為推動現代貿易變革的主力軍。然而，這些電商絕大多數是中小企業，在數字業務高速運轉背後，長期面臨流動資金緊絀問題。亞洲開發銀行《全球貿易融資缺口調查》顯示，全球中小企業貿易融資缺口高達2.5萬億美元，與2023年持平。居高不下的貿易融資缺口制約環球經濟增長，打破融資瓶頸、拓寬企業資金渠道刻不容緩。 記者：魏華都 與傳統實體企業不同，電商具備輕資產、高周轉及強季節性屬性，最珍貴的資產是貨物與實時營運數據，且須因應節慶備貨或投放廣告，資金需求隨時在變。然而，傳統銀行合規成本高，習慣要求廠房、土地等實物抵押或審查滯後財務報表，評估邏輯的錯配令電商難以獲批足夠額度，甚至無法通過KYC認證開戶，陷入集資困局。這直接促使金融科技創新平台、虛擬銀行與傳統大行數碼團隊紛紛入場，重構電商中小企信貸底層邏輯。

實時營運數據轉化信貸額度 創新貿易融資平台橋彼道開創了放棄看滯後財報，改為直連電商系統數據API新模式。橋彼道聯合創辦人黃永東接受本報訪問時表示，平台接入電商平台，掌握商戶實時銷售、退貨率及季節表現等數據，套入大數據與AI風控模型，進行評分並即時批出信貸額度。相比傳統銀行從開戶到放款動輒耗時3至6個月，自動化審核將整個流程壓縮至24至48小時內完成。 「實時銷售數據反映企業每天的真實營運，比一年看一次的財務報表快照更精準，風險反而更低。只要商戶擁有至少半年至一年的營運數據沉澱，便可申請融資。」他說。

成立10年來，橋彼道累計處理逾9.5億美元貿易融資，服務Amazon、天貓和京東等平台過萬家電商。黃永東稱，公司兩年前始盈利，業務維持雙位數百分比增長，利潤呈倍數上升，壞帳率控制於0.2%以下極低水平，印證數據驅動風控可行性。 首個鏈上貸款協議對接專業投資者 面對龐大貸款市場，單靠線下資金對接追不上商戶的融資需求。近期，橋彼道推出全球首個AI驅動的鏈上電商貸款協議，結合自研AI風控引擎、以太坊智能合約及穩定幣，發揮雙向平台作用，對接全球電商與專業投資者。黃永東說，這是一項突破，過去不完全在鏈上運作，現在把電商營運表現與貸款數據放上區塊鏈，高度透明化。鏈上智能合約依據AI模型實時評估額度，投資人即時檢視商戶表現並作出投資判斷，無誤即可放款。

結算方面，協議選用合規性高、安全性強及流動性大的全球第二大穩定幣USDC作結算。電商收到USDC後可兌換成當地法定貨幣，省卻傳統跨境匯款手續費與時間。智能合約有類似股票「強制平倉」風控機制，當監測到銷售下滑並觸發風控條件，系統會即時從其收款渠道劃扣部分收入抵銷貸款，鎖定風險敞口。 傳統大行藉數據基建與FinTech互補 傳統銀行亦加速數碼轉型，借助金管局主導的商業數據通及CargoX等數據基建，改以商業與貿易數據評估中小企信貸。截至今年9月底，商業數據通促成逾12.5萬宗貸款申請及審查，估計信貸批核總額逾1,060億港元，銀行抵押品要求減少。

以滙豐為例，其透過商業數據通接通港口社區系統、機場貨運平台及連接上海數字貿易平台的「貨貿通」，利用實時航運及報關數據加快批核。滙豐香港工商金融董事總經理黃杏妍指出，中小企拓展海外市場及增加銷售速度，企業發展較財務資訊更新速度更快。滙豐平均每月取得約150萬條數據，去簡化中小企開戶及融資流程。」 談到未來趨勢，黃永東指銀行擁有低廉資金成本，但受制於巴塞爾協定三資本金要求及嚴格合規程序，難以服務大量小額高頻的電商；而金融科技公司則具備靈活的技術與數據處理能力，因此兩者屬互補關係。