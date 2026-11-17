北上整牙收費較香港便宜，近年吸引不少港人北上植牙、做牙貼或矯正牙齒。惟便宜背後不少「隱形風險」，部分患者回港後須找香港牙醫善後，嚴重者甚至面對不可逆轉的損傷。根據香港牙醫學會於2026年7月發布的調查結果，全港每年有超過十萬名港人北上整牙，部分回港後須再作治療。牙科醫生陳澔賢直言，「北上整牙雖然便宜，但帶來的影響可能是一輩子。市民不應只比較價錢，更要考慮診斷質素、溝通、術後跟進及長遠風險，以免因小失大。」

健康牙被磨薄做牙貼 陳澔賢表示，診所最常見的善後個案，緣於牙醫與病人缺乏溝通便倉促治療。他分享一名病人往內地做牙貼的經歷，「患者一坐下，未經詳細溝通，牙醫便磨平他20隻牙齒。」結果原本健康的牙齒被磨薄，病人未及表達意願，治療已經完成。另一常見問題是術後感染，可能與衛生意識不足或口腔衛生控制欠佳有關，最終導致治療失敗，病人回港後須重新處理。 內地洗牙低價招客 不少人認為洗牙在哪裡都一樣，陳澔賢提醒，洗牙應找可長期跟進病歷的牙醫。惟內地連鎖診所每次未必由同一醫生或洗牙師處理，長期跟進較弱。他更指，部分診所以低價招攬病人洗牙，過程中病人甚至可能被推銷不必要的治療，「診所建議的治療，未必是病人真正需要的」。

植牙傷鼻竇神經 植牙屬手術程序，風險更高。陳澔賢指，常見問題包括植牙時傷及上顎鼻竇，引發鼻竇炎；部分診所為求盡快完成，在病人口腔條件未理想下，仍即時拔牙及植牙，導致牙樁感染、結合失敗、術後腫痛嚴重，甚至因植體位置規劃不當，做出來的牙齒過大。 植牙手術最嚴重失誤是傷及下顎三叉神經線。陳澔賢警告，「神經線受損後就可能導致嘴唇麻痺，部分患者甚至無故出現神經性麻痺疼痛。這些情況沒有藥物可治，而且不會自行痊癒。」換言之，相關損傷可能伴隨一生。

廣告誤導「永久」皆不可信 對於市面上「上午種牙，下午啃蘋果」的宣傳，陳澔賢直指有明顯誤導成分，「植牙須在骨頭內癒合之後才可裝假牙；只有極少數全口植牙或極端門牙個案，經完善規劃後可即時裝假牙。」 至於聲稱植牙或矯正「一次性、永久」的說法，陳澔賢強調，「沒有任何矯正效果可以無條件永久維持，尤其是30至40歲整牙，怎可能永久呢？」他指牙齒治療後總有壞的一日，病人不應被「永久」字眼誤導。 諮詢師非醫生 陳澔賢又指，香港與內地牙科程序有明顯分別。在香港，主要都是由醫生接受患者諮詢，由醫生透過問診了解病情及需要；但在內地，病人見到的可能是諮詢師，並非合資格醫生，卻已為病人規劃好植牙、杜牙根等治療。所以得到的並不是醫學建議，可能是基於商業考量的治療計劃，要格外小心。