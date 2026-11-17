英偉達即將公布季績，以及Anthropic掛牌上市前，人工智能（AI）相關股繼續捱沽，在AI股拖累下，美股3大指數下跌，並且齊錄得11月5日以來最大單日跌幅。恒指昨日反彈116點後，今早（17日）受壓低開232點，報23,521點。國指低開70點，報7,911點；科指低開41點，報3,760點。

科技股普遍向下，騰訊（700）低開0.97%，報386.6元；美團（3690）低開0.77%，報71元；京東（9618）低開0.56%，報107.5元；阿里巴巴（9988）低開3.27%，報87.2元；百度（9888）上季扭虧為盈，預料年底前首次派股息，低開3.26%，報72.8元；小米（1810）平開，報29.08元；快手（1024）低開1.19%，報25元；網易（9999）低開0.52%，報192.1元。