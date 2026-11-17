英偉達即將公布季績，以及Anthropic掛牌上市前，人工智能（AI）相關股繼續捱沽，在AI股拖累下，美股3大指數下跌，並且齊錄得11月5日以來最大單日跌幅。恒指昨日反彈116點後，今早（17日）受壓低開232點，報23,521點。大市低開後，跌幅隨即擴大，曾跌384點，低見23,369點後跌幅收窄，半日跌182點，報23,571點，成交1,078.86億元。國指跌45點，報7,936點；科指跌17點，報3,784點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌3.02%，報378.6元；美團（3690）跌0.84%，報70.95元；京東（9618）跌2.59%，報105.3元；阿里巴巴（9988）跌4.94%，報85.7元；百度（9888）績後跌6.84%，報70.1元；小米（1810）升3.99%，報30.24元；快手（1024）跌3.24%，報24.48元；網易（9999）跌1.04%，報191.1元。