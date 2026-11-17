英偉達即將公布季績，以及Anthropic掛牌上市前，人工智能（AI）相關股繼續捱沽，在AI股拖累下，美股3大指數下跌，並且齊錄得11月5日以來最大單日跌幅。恒指昨日反彈116點後，今早（17日）受壓低開232點，報23,521點。大市低開後，跌幅隨即擴大，曾跌384點，低見23,369點後跌幅收窄，半日跌182點，報23,571點。大市午後初段的跌幅曾收窄至跌127點，高見23,626點後，大市在23,520水平窄幅上落，最終跌245點，收報23,508點，成交1,980.52億元。國指跌77點，報7,904點；科指跌43點，報3,758點。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌3.69%，報376元；美團（3690）跌1.47%，報70.5元；京東（9618）跌2.68%，報105.2元；阿里巴巴（9988）跌5.21%，報85.45元；百度（9888）績後跌5.78%，報70.9元；小米（1810）升2.13%，報29.7元；快手（1024）跌4.19%，報24.24元；網易（9999）跌1.71%，報189.8元。
聯想（992）跌0.72%，報16.46元。
費城半導體指數跌5.28%，美國收緊晶片出口管制。晶片股逆市向好，中芯國際（981）升6.77%，報49.2元；華虹宏力（1347）升7.96%，報74.6元。
滙控（005）跌1.42%，報138.5元。友邦（1299）跌1.21%，報77.35元。
泡泡瑪特（9992）升0.84%，報144.8元。