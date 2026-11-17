英偉達即將公布季績，以及Anthropic掛牌上市前，人工智能（AI）相關股繼續捱沽，在AI股拖累下，美股3大指數下跌，並且齊錄得11月5日以來最大單日跌幅。恒指昨日反彈116點後，今早（17日）受壓低開232點，報23,521點。大市低開後，跌幅隨即擴大，曾跌384點，低見23,369點後跌幅收窄，半日跌182點，報23,571點。大市午後初段的跌幅曾收窄至跌127點，高見23,626點後，大市在23,520水平窄幅上落，最終跌245點，收報23,508點，成交1,980.52億元。國指跌77點，報7,904點；科指跌43點，報3,758點。