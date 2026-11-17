網路故障監測網站Downdetector顯示，美國數間主要銀行的應用程式（App）與網站用戶今天出現故障法新社與路透社報道，這波服務中斷影響的對象包括美國銀行（Bank of America）、摩根大通集團（JPMorgan Chase）、合眾銀行（US Bank）、富國銀行（Wells Fargo），以及熱門轉帳應用程式Zelle。當中摩根大通集團已澄清與網路攻擊無關。

應用程式及網站用戶受影響

Downdetector指出，服務異常的回報數量在當地時間下午2時左右達到高峰，隨後逐漸趨緩。摩根大通在X發聲明表示，公司「在本地伺服器硬體系統中遇到與軟體漏洞相關的暫時性故障」，並補充「目前沒有證據顯示與網路攻擊有關」。聲明接著寫道：「部分客戶的服務處理時間比平時更長。」這間銀行業巨擘並承諾將在今天結束前全面恢復服務。