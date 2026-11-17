網路故障監測網站Downdetector顯示，美國數間主要銀行的應用程式（App）與網站用戶今天出現故障法新社與路透社報道，這波服務中斷影響的對象包括美國銀行（Bank of America）、摩根大通集團（JPMorgan Chase）、合眾銀行（US Bank）、富國銀行（Wells Fargo），以及熱門轉帳應用程式Zelle。當中摩根大通集團已澄清與網路攻擊無關。
應用程式及網站用戶受影響
Downdetector指出，服務異常的回報數量在當地時間下午2時左右達到高峰，隨後逐漸趨緩。摩根大通在X發聲明表示，公司「在本地伺服器硬體系統中遇到與軟體漏洞相關的暫時性故障」，並補充「目前沒有證據顯示與網路攻擊有關」。聲明接著寫道：「部分客戶的服務處理時間比平時更長。」這間銀行業巨擘並承諾將在今天結束前全面恢復服務。
近期全球接連發生多宗資料安全與系統故障事件，包括美國聯邦航空總署（FAA）上周實施全美停飛令導致航班大亂、微軟（Microsoft）全球電子郵件服務中斷風波。
此外，加密貨幣平台幣安（Binance）上月遭累客竊取高達63億美元資金，創下加密貨幣史上最大規模失竊案；法國阿爾阿爾凱亞互助信貸銀行（Credit Mutuel Arkea）近期也成為網攻目標，損失約1億歐元。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章