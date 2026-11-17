OpenAI行政總裁阿特曼表示，AI行業的收入及需求仍強勁增長，相信業界能渡過這段時期。(路透社)

黃仁勳上周決定離任英偉達（Nvidia）行政總裁，引發市場重新評估公司前景。OpenAI行政總裁阿特曼（Sam Altman）表示，人工智能（AI）行業的收入及需求仍強勁增長，相信業界能渡過這段時期。對黃仁勳應否重返英偉達，阿特曼稱，自己掌握的資料不足以作判斷，但直言「黃仁勳一直是我的英雄，但英雄也有缺點。」（Jensen has long been a hero of mine. Heroes have flaws.）

阿特曼周一（16日）出席論壇時表示，黃仁勳憑遠見推動AI產業發展，擔當了極為特殊且重要的角色。不過，阿特曼認為即使黃仁勳不在AI產業，英偉達仍是AI業界巨擘，相信外界依然信任該公司。