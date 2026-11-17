黃仁勳上周決定離任英偉達（Nvidia）行政總裁，引發市場重新評估公司前景。OpenAI行政總裁阿特曼（Sam Altman）表示，人工智能（AI）行業的收入及需求仍強勁增長，相信業界能渡過這段時期。對黃仁勳應否重返英偉達，阿特曼稱，自己掌握的資料不足以作判斷，但直言「黃仁勳一直是我的英雄，但英雄也有缺點。」（Jensen has long been a hero of mine. Heroes have flaws.）
阿特曼周一（16日）出席論壇時表示，黃仁勳憑遠見推動AI產業發展，擔當了極為特殊且重要的角色。不過，阿特曼認為即使黃仁勳不在AI產業，英偉達仍是AI業界巨擘，相信外界依然信任該公司。
阿特曼憶述3年前遭罷免
阿特曼表示，自己對黃仁勳的情況「感同身受」（personal strong empathy to a situation like this），並提及約3年前遭OpenAI董事會罷免的經歷。當時大批員工表明可能隨阿特曼離開OpenAI，最終他在被罷免後不足5日重返行政總裁一職。
據《金融時報》報道，黃仁勳已與矽谷多名支持者討論回歸公司的可能。投資機構Altimeter Capital及Atreides Management，以及特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk），均曾促請黃仁勳董事會重新考慮，而美國總統特朗普亦在周一表態支持黃仁勳回歸。不過CNBC報道指，英偉達董事會未考慮讓黃仁勳回歸。