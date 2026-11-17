香港無紙證券市場制度於昨日正式實施。無紙證券市場制度實施當日，Computershare首宗無紙新股公開招股亦已開始接受認購申請。香港交易所（388）將於11月19日公布首批現有上市發行人加入此制度的時間表。港交所已確認為首批參與的發行人之一，其股份將於2027年2月16日過渡至無紙證券市場。另已有3間公司將於明年三月底前轉型無紙證券模式。

Computershare亞洲發行人服務行政總裁熊瑞律表示，投資者可透過投資者中心應用程式或網頁版開戶，新股上選擇以白表或黃表方式申請新股。白表投資者獲分配股份後可直接成為記名股東；黃表投資者則可將股份直接存入券商戶口。 逾2,200人已登記開立Computershare持股易賬戶，為認購無紙證劵市場制度下發行的新股作準備。