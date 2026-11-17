香港無紙證券市場制度於昨日正式實施。無紙證券市場制度實施當日，Computershare首宗無紙新股公開招股亦已開始接受認購申請。香港交易所（388）將於11月19日公布首批現有上市發行人加入此制度的時間表。港交所已確認為首批參與的發行人之一，其股份將於2027年2月16日過渡至無紙證券市場。另已有3間公司將於明年三月底前轉型無紙證券模式。
Computershare亞洲發行人服務行政總裁熊瑞律表示，投資者可透過投資者中心應用程式或網頁版開戶，新股上選擇以白表或黃表方式申請新股。白表投資者獲分配股份後可直接成為記名股東；黃表投資者則可將股份直接存入券商戶口。 逾2,200人已登記開立Computershare持股易賬戶，為認購無紙證劵市場制度下發行的新股作準備。
Computershare企業服務總監伍蓓欣指，核準證券登記機構提供的股東服務（包括股份轉讓）收費已有所調整。經證監會進行公眾諮詢後，相關收費於11月16日作出數十年來首次調整。現時開立Computershare持股易帳戶的收費獲豁免，Computershare亦不會收取存倉費或平台費。股東可親臨 Computershare 股東服務櫃台查閱最新收費。
伍蓓欣補充，即使投資者尚未開立持股易帳戶，投資者仍可以白表形式申請新股，並成為臨時系統成員，可收取股息，但若要進行股份轉讓，屆時仍需開立持股易帳戶。