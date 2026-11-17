恒指今天(11/17)早段跌逾200點之餘，更刺眼的是一眾人工智能相關股份集體破底。幾個月前被市場熱炒的MiniMax、智譜、中際旭創、聯想、建板，到勝宏科技等，一浪底比一浪低。

昨天美股再度重挫，納指100大跌747點，道指與標普同樣難逃劫數，費城半導體指數更暴跌逾5%。道指與納指的下跌點數，讓人想起11月5日當天，NDX與DJI皆挫逾1800點，之後迎來一大段反彈。市場永遠喜歡在焦慮中製造戲劇性改變。

對於在高位不幸追高又未止損的投資人來說，這股恐懼氣氛無疑已經到了極端水平；但對於沒有這些股份倉、或輕倉保持彈性的投機者而言，這或許又是一次機會。

出手前已預備好這次可能會錯

NVDA業績揭曉在即，財報後先挫開的劇本並不罕見，恐懼情緒也許延續至明天早段。若想在AI板塊中炒底，與其急著一次過押注，倒不如分段部署、分兩日更為穩。

市場上有一個小秘密，一直在宇宙中運行：當眾人都看著同一個方向，後來通常都被推翻，尤其是今年。