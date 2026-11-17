根據聲明 ，巴菲特正將6,150股A股轉換為922.5萬股B股，並將向以已故妻子命名的蘇珊湯臣巴菲特基金會（Susan Thompson Buffett Foundation）捐贈369萬股，而3個子女主導的慈善機構包括舍伍德基金會（Sherwood Foundation）、侯活基金會（Howard G. Buffett Foundation）和NoVo基金會（NoVo Foundation）則各獲捐贈約185萬股。完成捐贈後，巴菲特仍持有約18.21萬股巴郡A類股及1,162股巴郡B股。

「股神」巴菲特在周一（16日）公布，於今年感恩節向4個家族慈善基金會捐贈巴郡股票，捐出約922.5萬股巴郡B股，價值近55億美元（約431億港元）。巴菲特表示，他的子女們數十年來致力於各種公益事業，對子女們的能力與忠誠抱持百分百信任。

巴菲特在信中表示，「去年感恩節我曾寫下，善意不需成本，更是無價之寶（kindness was costless and priceless）；一年後的今天，我只想補充一點，善意會產生複息效應（it compounds），而且回報率遠超過我和芒格以往所做的任何投資」。

巴菲特在信中提及，「今年感恩節，向你生活中那些無私奉獻的人表達感謝，更好的是不妨成為他人的恩人。」（This Thanksgiving, thank one of those selfless people in your own life. Better yet, be a benefactor for someone else.）