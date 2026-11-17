期內，收入為66.25億元，按年增長14.3%；毛利為29.99億元，按年增長15.8%。毛利率升0.6個百分點至45.3%。名創優品指，毛利率改善主要歸因於受惠於定價策略優化以及自有及設計師IP較高銷售貢獻所帶來的產品組合優化。

首9個月收入按年增長19.3%至181.24億元；毛利按年增長20%至80.93億元，毛利率為44.7%，按年微升0.3個百分點。

門店網絡方面，截至9月30日，集團門店總數達到8,665家，按年淨增527家。其中名創優品門店8,303家，按年增加472家；TOP TOY門店362家，按年增加55家。

葉國富：消費宏觀環境充滿挑戰

名創優品創始人、主席兼首席執行官葉國富表示，盡管消費宏觀環境充滿挑戰，且過往年度同期的比較基數較高，樂見名創優品內地在第三季保持強勁勢頭，在高個位數的同店銷售增長帶動下，收入增長29.6%，標誌著同店銷售增長連續六個季度錄得正增長，將26年首九個月的收入增長提升至百分之二十高位，令集團對實現國內業務的全年目標充滿信心。