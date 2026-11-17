證監會指，金清完在2011年、2015年及2018年的證監會牌照相關申請中聲稱，他已在1994年取得新西蘭威靈頓維多利亞大學（Victoria University of Wellington）的理學士學位及工商管理碩士學位。然而，金清完在2022年向證監會申請核准其成為負責人員時，他聲稱已取得美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）的理學士學位，以及英國倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science）的理學士學位及工商管理碩士學位。

證監會周二（17日）公布，終身禁止金清完重投業界，原因是他多次向證監會就其學歷作出失實陳述以支持多項牌照相關申請，以及向證監會提交虛假的學位證書。

證監會表示，金清完所報稱的學歷前後不一致，促使證監會對其展開調查，結果發現金並非任何上述大學的畢業生，亦不持有他在向證監會提出的申請中聲稱已取得的任何學位。

求職申請亦作失實陳述 提供假證書

證監會進一步發現，在2008年至2022年期間，金清完曾在三宗求職申請及該負責人員申請中，向其前僱主作出類似的學歷失實陳述，及提供虛假的學位證書以作支持。

證監會認為金清完並非受規管人士的適當人選，他的行為顯然不誠實，並令其資歷、品格、可靠程度以及其是否有能力稱職且誠實地進行受規管活動受到質疑，他亦違反了《證券及期貨條例》第383條，明知或罔顧後果地作出虛假或具誤導性的陳述，以支持其向證監會提出的申請。