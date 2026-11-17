有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）周一（16日）接受彭博訪問時表示，黃仁勳離開英偉達（Nvidia），短期對公司股東而言未必是好消息，但反而成為美國在人工智能（AI）競賽中進一步拋離中國的機會。他又直言，黃仁勳重新掌舵英偉達的機會渺茫。
對於有聲音期盼黃仁勳重返英偉達，魯賓尼認為，黃仁勳完全沒有機會重返英偉達，又強調英偉達是一間非常優秀的公司，即使沒有黃仁勳也能繼續發展，公司未來的表現更取決於技術，而非特定一位行政總裁。他提及，從宏觀角度來看，即使英偉達的市值因此增減1萬億美元，對市場整體而言亦無關緊要。
3大理由看好美國擴大優勢
魯賓尼提出3大理由看好美國擴大AI優勢，首先美國勢必加強先進AI晶片的出口管制，過去透過新加坡等第三地繞道取得晶片的漏洞將被堵死，中國在升級其AI模型時高度依賴先進晶片，一旦取得晶片的通道受阻，追趕美國的難度將大增。
魯賓尼補充，美國頂尖AI企業的模型技術優勢將更難被中企利用。魯賓尼指，早在Anthropic與OpenAI已開始阻止中國企業透過「模型蒸餾」（Model Distillation）技術，利用美國AI模型來改良如DeepSeek等中國模型，預期往後相關限制只會更加嚴格。他補充，這兩間美國AI巨頭正透過「循環自我改進」（recursive self-improvement，RSI）逐步逼近通用人工智能（AGI）門檻，令中國更難以趕上。
魯賓尼提及，美國已有多間初創企業，正研發完全不同於英偉達的晶片架構和設計。魯賓尼預料，這些初創在未來幾年內，有望推出運算速度比現有英偉達的晶片快10倍、耗電量卻僅需三分之一的新世代晶片。他表示，「中國人甚至不知道這些初創公司的存在」。（Chinese don’t even know about them）