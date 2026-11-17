有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）周一（16日）接受彭博訪問時表示，黃仁勳離開英偉達（Nvidia），短期對公司股東而言未必是好消息，但反而成為美國在人工智能（AI）競賽中進一步拋離中國的機會。他又直言，黃仁勳重新掌舵英偉達的機會渺茫。

對於有聲音期盼黃仁勳重返英偉達，魯賓尼認為，黃仁勳完全沒有機會重返英偉達，又強調英偉達是一間非常優秀的公司，即使沒有黃仁勳也能繼續發展，公司未來的表現更取決於技術，而非特定一位行政總裁。他提及，從宏觀角度來看，即使英偉達的市值因此增減1萬億美元，對市場整體而言亦無關緊要。