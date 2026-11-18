無紙證券市場制度已於本周一實施。新制度下，如持有實物股票的股民，可透過相關上市公司的股份過戶處，開立「持股易」戶口(USI)，將股票電子化。作為香港首批核準證券登記機構之一股份過戶處Computershare亞洲發行人服務行政總裁熊瑞律表示，該公司已有逾2,200人登記開立其持股易帳戶。 熊瑞律續稱，該公司目前對開設持股易帳戶的一次性收費實行豁免，有效期將持續至2027年底，屆時視乎需求再作檢討，而實施一次性收費豁免，目的是吸引投資者的開戶，避免投資者因費用顧慮而放棄開戶，目前市場對豁免措施反應熱烈，不少投資者開戶。

此外，港交所(388)於明天(19日)公布首批現有上市發行人加入無紙證券市場制度的時間表，而港交所將帶頭成為首批轉用全電子化股票的公司之一，其股份將於明年2月16日過渡至無紙證券市場。Computershare企業服務總監伍蓓欣表示，隨着明年2月港交所等公司陸續加入無紙化，她相信該公司的持股易開戶人數會有所增加，惟最終開戶人數要視乎股民對整個無紙證券市場的了解程度或需求而定。 港交所成首批無紙化證券 新股認購方面，無紙證券市場制度實施後，所有新上市的指定證券均不再印發或寄發任何實物股票。在認購及持股安排上，新股市場保留了「白表」及「黃表」的概念，但背後的登記及交收方式已全面數碼化。白表投資者獲分配股份後，個人姓名會直接登記在上市公司的股東名冊上，成為法定的記名股東，在無紙化制度下，股份不再以實物股票寄出，而是以電子紀錄形式存入股份過戶處的持股易戶口內。至於黃表投資者，透過銀行或券商申請，獲分配的股份會直接以電子形式存入中央結算系統(CCASS)，再記存於你的證券或銀行戶口內。