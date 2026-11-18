因捲入婚外情及國安風波辭任英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁的黃仁勳（Jensen Huang）周二（17日）發表卸任後的首次公開聲明，指若董事會邀請，他願意復職。不過董事會主席瓊斯出席業績電話會議時表明，無意讓黃仁勳再次出任行政總裁。

因捲入婚外情及國安風波辭任英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁的黃仁勳（Jensen Huang）周二（17日）發表卸任後的首次公開聲明，指若董事會邀請，他願意復職。不過董事會主席瓊斯出席業績電話會議時表明，無意讓黃仁勳再次出任行政總裁。

黃仁勳周二在社交平台發聲明，再次就個人不忠行為向家人及員工致歉，指自己未能達到英偉達所有人期望的標準，在個人生活中犯下嚴重錯誤，對自己為董事會帶來很多問題深感遺憾，會完全承擔犯下的過錯，並承諾配合董事會的調查。他又指，自離職後收到來自員工、投資者、商業夥伴及客戶的大量呼籲，希望他能夠復職，若董事會認為他復職符合股東、員工、公司甚至美國的最佳利益，他會很榮幸回應這些呼籲，重返輝達出任行政總裁。

瓊斯在財報電話會回應外界呼籲黃仁勳回歸的要求，稱無意讓他再次出任行政總裁，強調董事會對臨時CEO兼財務總監克雷斯（Colette Kress）的領導充滿信心，目前英偉達已聘請獵頭公司正式在全球範圍內物色CEO繼任人選。