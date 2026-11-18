紐約聯儲銀行總裁威廉斯稱，美國通脹仍頑固偏高，聯儲局可能需要再次加息以壓制通脹，美股3大指數下跌。恒指昨日跌245點後，今早（18日）繼續低開79點，報23,428點。大市低開後，隨即向下尋底，跌幅擴大至逾200點，半日跌266點，報23,241點，成交869.95億元。國指跌80點，報7,824點；科指跌55點，報3,702點。

京東系績後受壓，京東（9618）跌7.99%，報96.8元；京東物流（2618）跌4.21%，報9.78元；京東健康（6618）跌17.56%，報33.98元。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.28%，報371.2元；美團（3690）跌0.64%，報70.05元；阿里巴巴（9988）跌0.59%，報84.95元；百度（9888）跌2.4%，報69.2元；小米（1810）跌0.67%，報29.5元；快手（1024）跌1.24%，報23.94元；網易（9999）跌1.53%，報186.9元。