紐約聯儲銀行總裁威廉斯稱，美國通脹仍頑固偏高，聯儲局可能需要再次加息以壓制通脹，美股3大指數下跌。恒指昨日跌245點後，今早（18日）繼續低開79點，報23,428點。大市低開後，隨即向下尋底，跌幅擴大至逾200點，半日跌266點，報23,241點，大市午後初段沽壓加重，一度最多跌300點，低見23,208點，其後在23,250水平窄幅上落，尾市跌幅稍微收窄，最終跌213點，收報23,294點，成交1,771.53億元。國指跌68點，報7,836點；科指跌21點，報3,736點。
京東系績後受壓，京東（9618）跌7.18%，報97.65元；京東物流（2618）跌2.35%，報9.97元；京東健康（6618）跌15.43%，報34.86元。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌0.85%，報372.8元；美團（3690）跌0.5%，報70.15元；阿里巴巴（9988）跌0.23%，報85.25元；百度（9888）跌0.99%，報70.2元；小米（1810）跌0.14%，報29.66元；快手（1024）跌0.83%，報24.04元；網易（9999）跌0.79%，報188.3元。
聯想（992）升4.5%，報17.2元。
費城半導體指數升0.34%，晶片股方面，中芯國際（981）無升跌%，報49.2元；華虹宏力（1347）升3.75%，報77.4元。
滙控（005）跌1.81%，報136元。友邦（1299）跌0.65%，報76.85元。
泡泡瑪特（9992）跌0.41%，報144.2元。