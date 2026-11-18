紐約聯儲銀行總裁威廉斯稱，美國通脹仍頑固偏高，聯儲局可能需要再次加息以壓制通脹，美股3大指數下跌。恒指昨日跌245點後，今早（18日）繼續低開79點，報23,428點。大市低開後，隨即向下尋底，跌幅擴大至逾200點，半日跌266點，報23,241點，大市午後初段沽壓加重，一度最多跌300點，低見23,208點，其後在23,250水平窄幅上落，尾市跌幅稍微收窄，最終跌213點，收報23,294點，成交1,771.53億元。國指跌68點，報7,836點；科指跌21點，報3,736點。

京東系績後受壓，京東（9618）跌7.18%，報97.65元；京東物流（2618）跌2.35%，報9.97元；京東健康（6618）跌15.43%，報34.86元。