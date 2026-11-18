商店、分銷與聯合僱員工會（SDA）全國副主席兼新南威爾斯州秘書Bernie Smith稱，19家門市合共員工有1,689人，當中僅170人可獲調至其他門市，為受影響人數的一成，餘下約1,500名員工將全數裁減。

David Jones於月初進入自願託管程序，在昨日（17日）舉行首次債權人會議。據《澳洲金融評論報》報道，該公司欠債近4.6億澳元（約24億港元），包括拖欠6,200名員工的人工，約1,100萬澳元；拖欠客戶的款項約為3,300萬澳元。

David Jones成立於1838年，由大衛瓊斯（David Jones）在澳洲悉尼創立，自稱是全球持續營運最悠久的百貨公司，現時在澳洲和新西蘭擁有38間門店，公司曾經歷多次易手，在1980年代發展成高級百貨公司。外電早前報道分析指，David Jones的傳統百貨經營模式，受網上購物興起及快時尚連鎖店競爭衝擊。