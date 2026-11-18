當中增值服務業務收入983億元，增長3%，當中本土市場遊戲收入476億元，按年增長11%。騰訊表示，受《三角洲行動》、《無畏契約:源能行動》及《王者榮耀》等遊戲的收入增長所驅動。

期內，收入2073.36億元，按年升7.5%；毛利按年增長7%至1,159億元，主要受自研遊戲、營銷服務及雲服務所驅動；毛利率為56%，按年基本保持穩定。

國際市場遊戲收入189億元，按年下降9%，若按固定滙率計算，則下降4%，主要受去年同期Supercell旗下若干遊戲在社交媒體引發熱烈反響，及《消逝的光芒：困獸》上線所帶來的較高基數影響；而社交網絡收入按年下降1%至318億元。

營銷服務業務第三季收入按年增長19%至430億元。集團表示，公司提升了AI驅動的廣告及內容推薦能力，為內容發布者推出AI賦能的廣告解決方案，可自動插入廣告並優化展示時點及時長。

金融科技及企業服務業務收入按年增長9%至637億元，當中企業服務收入增長主要受雲服務收入按年增長35%所驅動，得益於AI相關服務需求上升及持續拓展國際市場。