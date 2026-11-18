騰訊（700）公布截至9月底的第三季業績，純利636.12億元（人民幣，下同），按年升0.8%；每股基本盈利7.059元。以非國際財務報告準則計，第三季純利665.19億元，按年下跌6%；每股經調整基本盈利7.382元，按年跌5%。
國際市場遊戲收入跌9% 本土市場遊戲收入增11%
期內，收入2073.36億元，按年升7.5%；毛利按年增長7%至1,159億元，主要受自研遊戲、營銷服務及雲服務所驅動；毛利率為56%，按年基本保持穩定。
當中增值服務業務收入983億元，增長3%，當中本土市場遊戲收入476億元，按年增長11%。騰訊表示，受《三角洲行動》、《無畏契約:源能行動》及《王者榮耀》等遊戲的收入增長所驅動。
國際市場遊戲收入189億元，按年下降9%，若按固定滙率計算，則下降4%，主要受去年同期Supercell旗下若干遊戲在社交媒體引發熱烈反響，及《消逝的光芒：困獸》上線所帶來的較高基數影響；而社交網絡收入按年下降1%至318億元。
營銷服務業務第三季收入按年增長19%至430億元。集團表示，公司提升了AI驅動的廣告及內容推薦能力，為內容發布者推出AI賦能的廣告解決方案，可自動插入廣告並優化展示時點及時長。
金融科技及企業服務業務收入按年增長9%至637億元，當中企業服務收入增長主要受雲服務收入按年增長35%所驅動，得益於AI相關服務需求上升及持續拓展國際市場。
資本開支按年增逾5倍
期內，資本開支814.33億元，按年大增5.3倍。集團錄得負自由現金流691億元。集團表示自由現金流錄得負數，是由於經營活動所產生的現金淨額26億元，被資本開支付款651億元、媒體內容付款46億元，以及租賃負債付款20億元超額抵銷；若剔除算力採購的預付款，自由現金流將轉正至169億元。