伍穎思在金融服務業有30年經驗，涵蓋市場監察、合規、營運風險、企業管治及監管機構聯繫。並曾任職渣打銀行，擔任董事總經理及全球合規監察主管，領導遍及逾50個市場的全球監察團隊。她亦曾在摩根大通、桑坦德銀行、美林、摩根士丹利及安永擔任高級管理職務，並持有曼徹斯特大學經濟及社會研究文學士學位。

伍穎思將於2026年11月23日履新，向營運主管陳頌詩匯報。並將自2027年6月1日起接替王秉厚，王秉厚將於2027年5月31日退休，二人將合作以確保交接順利。

港交所（388）宣布，委任伍穎思為董事總經理及市場監察主管（候任），及康逸飛（Efe Cummings）為董事總經理及營運風險及韌性主管。

港交所首席營運總監劉碧茵表示，很高興伍穎思加入，並表示她在金融服務業的豐富經驗，將有助港交所繼續加强市場監督。集團續指，感謝王秉厚多年來的服務和貢獻，祝其退休生活愉快。

同時，康逸飛將於11月30日加入港交所，向集團首席風險總監房觀明匯報。康逸飛將在這個新設職位上全面負責港交所的營運風險與韌性建設。職責涵蓋營運韌性、營運風險管理、第三方風險管理，以及網絡安全風險及資訊科技風險。康逸飛曾於野村集團工作17年，期間曾於亞洲及歐洲擔任多個與風險相關的高級職務，並自2019年起擔任全球營運風險主管。

港交所集團首席風險總監房觀明表示，作為全球市場金融機構及重要市場基礎設施，有效管理營運風險是做好各項工作的基礎。