Sumsub發布第六份身分欺詐報告2026-2027，亞太地區佔全球偵測到的詐騙網絡為33%，為所有地區之冠；區內錄得接近100萬次已確認的欺詐企圖，同樣是全球六個地區中最高。 在亞太地區，約每40名通過驗證的用戶中，就有一人（2.4%）與已偵測到的欺詐網絡有關，而當中約三分之一的關聯是在用戶成功通過身分驗證後才浮現，代表部分合法完成驗證的帳戶，其後可能被出售或轉交予騙徒。這些帳戶常被騙徒用作接收及轉移資金。Sumsub根據涉及的工具、協調規模及詐騙手法數量，對每宗已確認為欺詐的個案進行評分。報告顯示，今年全球「欺詐複雜指數」已從2.1上升至2.2。

菲律賓為亞太地區內最多詐騙網絡的市場，佔亞太地區總數的17%；印度緊隨其後；而區內規模最大的單一詐騙網絡位於泰國，被偵測到涉及3,018名互相關聯的用戶。 亞太地區的欺詐複雜指數按年升14%至2.09。香港的欺詐複雜指數則按年上升 7%至1.97，其中深度偽造案件激增72%，高於亞太地區6%的平均增幅。日本的欺詐率按年上升219%至5.1%，增幅為亞太地區最高。

61%亞太地區企業曾偵測到或懷疑遇到涉及AI代理的欺詐。亞太地區企業只有15%能夠暫停或撤銷AI代理的存取權，另有40%會驗證授權AI代理的人員身分。亞太地區企業發現由騙徒操控的 AI代理的比例達11%。 全球65%金融服務機構及近半數電子商務及零售企業曾偵測到或懷疑發生涉及AI代理的詐騙。在銀行業，約七分之一已確認為欺詐的案件涉及懷疑為AI生成的偽造文件。 反欺詐倡議專家、美國前副地方檢察官及Operation Shamrock創辦人Erin West 曾調查柬埔寨及泰國的詐騙園區，她表示詐騙網絡刻意將整個運作偽裝成一千個普通人進行日常交易，因此每個帳戶都能通過驗證，身分文件亦是真實的。單獨檢視個別帳戶難以發現異常，所以要追查背後的操控者。

Sumsub亞太區副總裁Penny Chai表示，亞太地區的欺詐現象不斷轉向不同市場、手法及用戶週期特定階段的狀況。區內既有成熟的數碼經濟體，亦有數碼服務與有組織詐騙活動迅速擴張的市場。幸好亞太地區具備應對這些風險的條件，包括監管制度、數碼身分應用，以及消費者對金融服務的高度信任。