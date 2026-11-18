小馬智行（2026）公布截至今年9月底止第三季業績，股東應佔虧損錄得1.06億美元（下同），去年同期股東為6131.5萬元；非公認會計準則經調整淨虧損4890萬元，較去年同期的5680萬元收窄。每股基本虧損16仙。收入4457.4萬元，按年升75.2%，主要受惠於自動駕駛出行服務和自動駕駛卡車服務收入的增長。毛利率錄得17.8%，按年跌0.6%。期內經營開支錄得7660萬元；研發開支為6010萬元，去年同期為6040萬元。
自動駕駛出行服務收入錄得1780萬元，按年升1.65倍，受惠於第七代自動駕駛出租車擴展商業營運，帶動車費收入增加。而且在中國及海外共建車隊模式下，自動駕駛出租車交付量增加，帶動車費收入按年增近400%。至於自動駕駛卡車服務收入錄得1800萬元，按年增加76.3%，主要受惠於貨運服務的增長；智能解決方案收入為890萬元，按年升3.5%。
小馬智行首席財務官王皓俊表示，截至9月底，小馬智行自動駕駛出租車車隊規模達2768台，正按計劃實現在年底前將自動駕駛出租車車隊規模擴大至3500台，並在全球20座城市開展部署，將全年自動駕駛出行服務收入提升至去年的3.5倍的目標。而且在中國覆蓋的範圍擴大，先前在廣州市中心城區與南沙區各自獨立的運營區域已連通為一個覆蓋逾1,000平方公里的相連運營區域。
此外，已將新獲許可的無人駕駛車輛納入上海市浦東新區的持續示範運營，亦開始在杭州、重慶及珠海橫琴開展部署。集團表示，將在第七代自動駕駛出租車部署及核心技術上持續投入，同時對開支保持審慎。