小馬智行（2026）公布截至今年9月底止第三季業績，股東應佔虧損錄得1.06億美元（下同），去年同期股東為6131.5萬元；非公認會計準則經調整淨虧損4890萬元，較去年同期的5680萬元收窄。每股基本虧損16仙。收入4457.4萬元，按年升75.2%，主要受惠於自動駕駛出行服務和自動駕駛卡車服務收入的增長。毛利率錄得17.8%，按年跌0.6%。期內經營開支錄得7660萬元；研發開支為6010萬元，去年同期為6040萬元。

自動駕駛出行服務收入錄得1780萬元，按年升1.65倍，受惠於第七代自動駕駛出租車擴展商業營運，帶動車費收入增加。而且在中國及海外共建車隊模式下，自動駕駛出租車交付量增加，帶動車費收入按年增近400%。至於自動駕駛卡車服務收入錄得1800萬元，按年增加76.3%，主要受惠於貨運服務的增長；智能解決方案收入為890萬元，按年升3.5%。