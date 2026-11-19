騰訊(700)昨公布截至9月底第三季業績，收入約2,073.36億元人民幣(下同)，按年升8%，低於市場預期；純利略增0.8%至636.12億元，若撇除非現金及單次項目，經調整純利按年則下跌5.7%至665.19億元，符合市場預期。總裁劉熾平昨表示，騰訊的AI商業化，已經從概念階段進入規模變現階段。 劉熾平續稱，集團旗下的全場景職場AI智能體桌面工作台WorkBuddy，其日活躍用戶(DAU)超過1,000萬，每天消耗100萬億token(AI運算單位)，最近7天的收入按年化折算超過5億美元，是騰訊會議的兩倍以上，第三季度收入是第二季度的5倍以上，中國百強企業已有60%成為它的客戶。

第三季業績方面，毛利錄得1,159.11億元，按年升7%。毛利增長主要受惠於自研遊戲、營銷服務及雲服務帶動。毛利率為56%，按年保持穩定。 騰訊於業績報告中表示，相信WorkBuddy已發展成為國內規模最大的AI應用。受WorkBuddy驅動，以及集團分配了更多算力用於模型即服務及GPU租賃，雲服務收入增速進一步提升。 個別業務表現方面，金融科技及企業服務業務第三季收入637億元，按年升9%。而企業服務收入增長主要受雲服務收入同比增長35%所驅動，得益於AI相關服務需求上升及持續拓展國際市場。

另一方面，增值服務業務第三季的收入為983億元，按年增長3%。本土市場遊戲收入為476億元，按年增長11%，受惠於《三角洲行動》、《無畏契約：源能行動》及《王者榮耀》等遊戲的收入增長。國際市場遊戲收入189億元，按年下降9%，主要受去年同期Supercell旗下若干遊戲在社交媒體引發熱烈反響及《消逝的光芒：困獸》上線所帶來的較高基數影響。 至於營銷服務業務第三季的收入按年增長19%至430億元。騰訊表示，改善了AI驅動的廣告及內容推薦能力，為內容發布者推出可自動插入廣告。