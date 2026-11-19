再有美聯儲官員「放鷹」，聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）表示，當局應考慮更進取的措施應對通脹，如考慮在12月加息半厘，美股3大指數個別發展。恒指昨日跌逾450點後，今早（19日）繼續低開245點，報23,049點。國指低開74點，報7,762點；科指低開36點，報3,699點。

科技股個別發展，騰訊（700）績後低開2.95%，報361.8元；美團（3690）低開0.86%，報69.55元；京東（9618）高開0.56%，報98.2元；阿里巴巴（9988）低開3.52%，報82.25元；百度（9888）低開2.99%，報68.1元；小米（1810）低開2.23%，報29元；快手（1024）低開1.91%，報23.58元；網易（9999）低開0.42%，報187.5元。