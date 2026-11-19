再有美聯儲官員「放鷹」，聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）表示，當局應考慮更進取的措施應對通脹，如考慮在12月加息半厘，美股3大指數個別發展。恒指昨日跌逾450點後，今早（19日）繼續低開245點，報23,049點。大市低開後，走勢向下繼續尋底，跌幅隨即擴大至逾400點，曾跌492點，低見22,802點，半日跌439點，報22,855點，成交1,233.84億元。國指跌138點，報7,697點；科指跌74點，報3,661點。

科技股普遍向下，騰訊（700）績後跌6.81%，報347.4元；美團（3690）跌4.42%，報67.05元；京東（9618）升0.77%，報98.4元；阿里巴巴（9988）跌5.81%，報80.3元；百度（9888）跌5.7%，報66.2元；小米（1810）跌3.24%，報28.7元；快手（1024）跌5.74%，報22.66元；網易（9999）跌0.96%，報186.5元。