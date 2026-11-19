再有美聯儲官員「放鷹」，聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）表示，當局應考慮更進取的措施應對通脹，如考慮在12月加息半厘，美股3大指數個別發展。恒指昨日跌逾450點後，今早（19日）繼續低開245點，報23,049點。大市低開後，走勢向下繼續尋底，跌幅隨即擴大至逾400點，半日跌439點，報22,855點。午後愈跌愈有，跌幅擴大至逾500點，跌穿早市低位，曾跌522點，報22,772點，最終跌453點，收報22,841點，成交2,295.49億元。國指跌145點，報7,690點；科指跌87點，報3,649點。

科技股普遍向下，騰訊（700）績後跌6.55%，報348.4元；美團（3690）跌3.71%，報67.55元；京東（9618）升0.97%，報98.6元；阿里巴巴（9988）跌5.51%，報80.55元；百度（9888）跌4.92%，報66.75元；小米（1810）跌3.84%，報28.52元；快手（1024）跌4.16%，報23.04元；網易（9999）跌0.74%，報186.9元。