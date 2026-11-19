全球玩家等待13年的遊戲大作《GTA 6》在周四（19日）正式發售。有機構指《GTA 6》收入已突破16.5億美元（約129億港元）。《GTA 6》帶動發行商Rockstar Games母公司Take-Two Interactive周三（18日）股價急升6.22%，收報216.61美元。

售出逾1700萬份 收入逾16億美元

雖然Take-Two並未公布具體預售數據，但根據市場研究機構Sensor Tower數據，截至周三（18日），《GTA 6》全球售出逾1,700萬套，收入超過16.5億美元；該機構公布的數據亦顯示，當中約75%銷量來自PlayStation版本，其餘25%則來自Xbox版本。

富國銀行（Wells Fargo）預計，《GTA 6》截至明年3月的銷售量將達到約6,500萬份，高於先前預測的3,500萬份。該行亦預測該遊戲可能在2027年初推出電腦版的預期。

券商奧本海默（Oppenheimer）亦估計，該遊戲發售首三天的總收入約為18.5億美元，而其前作《GTA 5》在13年前創下了10億美元的收入紀錄。