面對信用卡、高息貸款等欠款問題而陷入財困的個案，每年均有上升趨勢，當中以過度消費佔比最多，另外亦涉及賭博及詐騙等原因。不少人誤以為無法還款便只剩下破產一途，其實法律上還有「個人自願安排」（IVA），即俗稱債務重組，可作為破產以外的替代方案。

透過法庭重整債務 制定可負擔還款方案

執業會計師吳欣澤指出，IVA屬具法律效力的債務安排，由執業會計師和律師共同處理，會計師會詳細解釋程序及評估個案，並收集相關文件，包括家庭狀況、工作資料、收入與支出等。全面了解申請人的財務狀況後，協助制定還款建議書，按申請人的實際負擔能力訂定每月單一供款額，通常約佔收入的一半，讓申請人既能履行還款責任，亦保留基本生活開支。

向法庭提交申請並獲接納後，便會召開債權人會議，由相關銀行或財務公司等債權人投票決定是否接受方案，若持有不少於75%債權額的債權人同意，IVA便正式生效，一般還款期約為5至7年，最長可達120期。

認清清數陷阱 從根源調整債務結構

在面對還款壓力時，許多欠債人的第一反應是申請結餘轉戶或大額清數，試圖以一筆新貸款來處理所有舊債。然而這種方式的本質無法解決債務，欠債人只是將多筆債務集合為一，沒有改變利息支出。隨着總欠款增加，最終反而令每月的利息開支不斷膨脹。若果欠款已達到每月入息的15倍或以上，這種「以債養債」的做法往往只會讓財務狀況進一步惡化，甚至最終走上破產邊緣。

相比之下，個人自願安排（IVA）及債務舒緩（DRP）則是透過專業介入，從根源上調整債務結構。欠債人可委託持牌律師或執業會計師，向債權人商討一套具備可行性的新還款方案，有效大幅下調利息開支，同時增加欠債人每月償還本金的比例，這種模式才能真正幫助欠債人以最少供款、最短年期徹底擺脫債務煩惱。

IVA 、債務紓緩與破產有何分別？哪類人士最適合申請？

不少人會混淆個人自願安排（IVA）、債務紓緩計劃（DRP）及破產三者的分別。當中DRP主要透過執業會計師直接與債權人談判，毋須經法庭程序，申請門檻較低，較適合債務金額較低的個案。相比之下，IVA需經法庭程序，具法律約束力，適用於欠款金額較大、債務結構較複雜的個案，即使涉及數百萬元債務，亦有機會透過IVA重整還款安排。至於破產，則屬最後防線，雖然可透過法律程序解除無力清還的債務，但破產期間個人信貸及資產受到較大影響。