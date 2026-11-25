面對信用卡、高息貸款等欠款問題而陷入財困的個案，每年均有上升趨勢，當中以過度消費佔比最多，另外亦涉及賭博及詐騙等原因。不少人誤以為無法還款便只剩下破產一途，其實法律上還有「個人自願安排」（IVA），即俗稱債務重組，可作為破產以外的替代方案。
透過法庭重整債務 制定可負擔還款方案
執業會計師吳欣澤指出，IVA屬具法律效力的債務安排，由執業會計師和律師共同處理，會計師會詳細解釋程序及評估個案，並收集相關文件，包括家庭狀況、工作資料、收入與支出等。全面了解申請人的財務狀況後，協助制定還款建議書，按申請人的實際負擔能力訂定每月單一供款額，通常約佔收入的一半，讓申請人既能履行還款責任，亦保留基本生活開支。
向法庭提交申請並獲接納後，便會召開債權人會議，由相關銀行或財務公司等債權人投票決定是否接受方案，若持有不少於75%債權額的債權人同意，IVA便正式生效，一般還款期約為5至7年，最長可達120期。
認清清數陷阱 從根源調整債務結構
在面對還款壓力時，許多欠債人的第一反應是申請結餘轉戶或大額清數，試圖以一筆新貸款來處理所有舊債。然而這種方式的本質無法解決債務，欠債人只是將多筆債務集合為一，沒有改變利息支出。隨着總欠款增加，最終反而令每月的利息開支不斷膨脹。若果欠款已達到每月入息的15倍或以上，這種「以債養債」的做法往往只會讓財務狀況進一步惡化，甚至最終走上破產邊緣。
相比之下，個人自願安排（IVA）及債務舒緩（DRP）則是透過專業介入，從根源上調整債務結構。欠債人可委託持牌律師或執業會計師，向債權人商討一套具備可行性的新還款方案，有效大幅下調利息開支，同時增加欠債人每月償還本金的比例，這種模式才能真正幫助欠債人以最少供款、最短年期徹底擺脫債務煩惱。
IVA、債務紓緩與破產有何分別？哪類人士最適合申請？
不少人會混淆個人自願安排（IVA）、債務紓緩計劃（DRP）及破產三者的分別。當中DRP主要透過執業會計師直接與債權人談判，毋須經法庭程序，申請門檻較低，較適合債務金額較低的個案。相比之下，IVA需經法庭程序，具法律約束力，適用於欠款金額較大、債務結構較複雜的個案，即使涉及數百萬元債務，亦有機會透過IVA重整還款安排。至於破產，則屬最後防線，雖然可透過法律程序解除無力清還的債務，但破產期間個人信貸及資產受到較大影響。
三大優勢更具彈性 適合穩定收入人士
吳欣澤表示IVA具有三大優勢，首先，申請人不會留下破產紀錄，完成還款後信貸評級逐步恢復，有助維持原有工作及事業發展，尤其適合公務員、紀律部隊及金融業等專業人士，可避免因破產而失去工作資格。其次，申請人可保留名下物業、儲蓄及其他重要資產，可避免因破產而被迫出售資產償債。此外，IVA亦可透過專業團隊與債權人協商較合理的利息水平，一般而言，可爭取將利率調整至約8厘至12厘，減輕長期還款壓力。即使還款期間遇上失業或其他突發情況，申請人亦可向法庭提出暫緩申請。
建議申請前應核實專業資格
對於有意申請IVA或債務紓緩的人士，吳欣澤提醒，市場上相關服務眾多，市民應選擇具信譽的專業團隊，包括執業會計師及律師等，並主動查核其執業牌照，同時了解收費詳情，避免墮入隱藏收費陷阱。他強調，欠債並不等於必須破產，關鍵在於及早尋求專業協助，透過合適的債務方案規劃還款安排，逐步走出財務困局。